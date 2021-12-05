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“İnancımız kaviyse yedi düveli hizaya getiririz”

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, TÜGVA’da gençlerle sohbet ederek, “Şayet imanımız tamsa, inancımız kaviyse, yolumuz doğruysa evvel Allah yedi düveli hizaya getiririz” dedi.

Güncel 05.12.2021, 16:00
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“İnancımız kaviyse yedi düveli hizaya getiririz”

Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile birlikte Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl Başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, il başkanı Enes Kayabaşı ve gençlerle biraraya geldi.
Gençlerin dinleyen ve sohbet eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yaptığı konuşmada ise, gençliğin öneminden bahsederken, tecrübelerini de gençlerle paylaştı.
Gençliğin bu milletin ve Türkiye’nin geleceği, umudu olduğuna işaret eden Ceylan, “Ecdadın mirasının sadece büyüklüğünün değil getirdiği sorumluluğun da idrakinde bir gençlik olarak sizler bizim iftihar kaynağımızsınız” dedi.

Necip Fazıl Kısakürek’in Sakarya Türküsündeki dizelerinden “Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?” kısmını okuyan Milletvekili Ceylan, “Taşır arkadaşlar taşır. Şayet imanımız tamsa, inancımız kaviyse, yolumuz doğruysa bu kanarya bin bir başlı kartalı da taşır, yedi düveli de hizaya getirir” diye konuştu.
Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini gençlere emanet ettiklerinin anlatan Ceylan, gençlere tavsiyelerde bulunarak, “Şunu hiçbir zaman unutmayınız: Bizler millet olarak daima tarihin öznesi olduk. Hedeflerimizi büyük kılan, sahiplendiğimiz misyonu sınırlandırmamış olmamızdır. Dünyanın neresinde olursa olsun hep haktan yana saf tuttuk. Her zaman mazlumların ve masumların savunucusu olmak için çalıştık” diye konuştu.

Ülkede geleceğini başka mecralarda, başka yerlerde arayan tek bir genç kalmayana kadar misyonlarını yerine getirmiş olamayacaklarını vurgulayan Ceylan, “Kendi medeniyet köklerinden ve hazinelerinden habersiz hiçbir gencimiz kalmayana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yoktur. Tarih boyunca bunu defalarca başardık, bugün de başaracağız. İnanmak ve başlamak, başarmanın yarısıdır. Bugün burada karşımda hedeflerine ulaşma konusunda kararlı, inançlı ve yola koyulmuş, dolayısıyla başarının yarısını zaten yakalamış bir gençlik görüyorum” açıklamasında bulundu.
TÜGVA İl Başkanı Enes Kayabaşı ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehrimizin büyüklerinin bize gösterdiği destekler bizi mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi TÜGVA'dan Asım'ın nesli kıratında nesiller yetiştirmesini bekliyoruz. Bu çatı altında buluşan her gencimiz, mukaddes değerlerin, milli hedeflerin takipçisi ve sahibi olmalıdır. Söylemiyle hareket ediyoruz” dedi.
 

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