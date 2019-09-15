İmamoğlu ile Nuhut, spor projelerini değerlendirecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Spor Başdanışmanı, eski Halter Federasyonu Başkanı, hemşehrimiz Kenan Nuhut, Cumartesi günü İstanbul’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Sultanahmet’teki İBB Başkanlık Konukevi’nde gerçekleşen görüşmeye Nuhut’un eşi Cemile Nuhut da katıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, spor projeleri ile ilgili olarak Nuhut’un deneyimlerinden yararlanmak istediğini ve önümüzdeki günlerde görüşlerine başvuracağını belirtirken, Nuhut da, katkıda bulunmaya her zaman hazır olduğunu söyledi.

Bu arada, Kenan Nuhut, İmamoğlu’nu Çorum’a davet etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, uygun bir zamanda Çorum’a gelmeye söz verdi. (Haber Merkezi)