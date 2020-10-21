“İmam hatip okulları milli birliğin teminatı”

İmam Hatip okullarının milli birlik ve beraberliğin ve geleceğin teminatı olduğunu söyleyen Yakup Sarı, “Milletimizin uygarlık yarışında ileri gitmesi için toplumumuzun sadece maddi değerleri değil, milli ve manevi değerlerine de sahip çıkarak bu değerlerle gençliğimizi yetiştirerek, geleceğe ümitle, heyecanla bakmamız gerekiyor. Bu konuda İmam Hatip gençliği dün olduğu gibi bugün de ülkemizi daha güzel yarınlara taşıma hususunda, inşallah lokomotif görevini üstlenecek, bu önemli milli görevde en ileride en önde bayraktar olarak yerini alacaktır” dedi.

İmam Hatip okullarının hem mesleki eğitim veren, hem de öğrencini yükseköğretime hazırlayan kurumlar olduğunu dile getiren Milli Eğitim Müdürü Sarı, bu okulların öğrencilerine hem dünyayı hem de dini öğrettiğini kaydetti.

Sarı yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Bu yönüyle, dini duyarlılığı elden bırakmayarak dünya hayatını başarmak, hem hakikate en uygun olanı hem de en temel insan hakkını insanlara sunma özelliğine sahiptir” diyen Sarı, “İmam Hatip demek yalnızca bir okul değil, ahlakın ve bilginin pekiştiği yerdir. Topluma örnek olacak, önder olacak bireylerin yetiştiği yerdir. Dinimizi iyi öğreneceğiz, okuyacağız ve her şeyin doğrusuna yöneleceğiz. 15 Temmuz'da gördük. Dini kullanarak kandırdıkları, beyinlerini yıkadıkları insanları düşman ettiler bizlere. Ama bu nesil o zaman dik durdu. Ülkemize bu güzide eğitim yuvalarını kazandırmaya vesile olan Adnan Menderes, Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri ve İmam Hatip Lisesi ilk müdürü Mahmut Celalettin Ökten'i dualarla anıyoruz, Allah onlardan razı olsun. İmam Hatip Okullarının kurulmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara da sağlıklar ve uzun ömürler diliyorum”

(Haber Merkezi)