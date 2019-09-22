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İlksen Ceritoğlu Kurt’un ziyareti

Geçen dönem Çorum Milletvekili, Ak Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek, 30 Ağustos’ta ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a başsağlığı dileklerini iletti.

İlksen Ceritoğlu Kurt’un ziyareti

Geçen dönem Çorum Milletvekili, Ak Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek, 30 Ağustos’ta ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a başsağlığı dileklerini iletti.

22 Eylül 2019 Pazar 19:05
İlksen Ceritoğlu Kurt’un ziyareti

İlksen Ceritoğlu Kurt, rahmetli annesi, lise edebiyat öğretmeni Sevgi Kalyoncu Ceritoğlu’nun öğrencisi olan Mehmet Yolyapar’ı, 17 Eylül’de meslek yaşamında 50. yılına girişi nedeniyle de kutladı. (Hüseyin AŞKIN)

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