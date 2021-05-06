İlksen Ceritoğlu Kurt, Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı oldu
25. ve 26. Dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Adalet ve Kalkınma Partisi Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı oldu.
Güncel 06.05.2021, 22:41
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Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan başkanlığındaki kurulda yer alışını sosyal medya hesabından paylaşan İlksen Ceritoğlu Kurt, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (Haber Merkezi)
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