İLKSAN seçimleri gerçekleştirildi

Çorum merkez ve ilçelerde 15 delegelik için yapılan seçimlerde; merkez ilçe ve 9 ilçede Türk Eğitim Sen adayları ipi göğüslerken, 4 ilçede ise Eğitim Bir Sen adayları kazandı.

Çorum merkez ilçedeki seçimler Albayrak İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

1030 ilkokul öğretmenin oy hakkının olduğu seçimlerde Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen üyesi 6 aday 2 delegelik için yarıştı.

Saat 09.00’da başlayan seçimler Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır başkanlığında oluşturulan Divan Kurulu gözetiminde gerçekleştirilirken, oy kullanma işleminin saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sayımlara geçildi.

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz’ın da yakından takip ettiği seçimlerde, katılım yüzde 60 oranında gerçekleşti.

MERKEZ İLÇE’Yİ TÜRK EĞİTİM SEN KAZANDI

Yapılan sayım sonucunda 1030 kayıtlı üyeden 609’unun oy kullandığı seçimlerde Türk Eğitim-Sen’in adayları Vedat Kara 325 ,Mehmet Silsüpür 288, Eğitim-Bir-Sen’in adayları Ali Doğan 213, Zafer Aktaş 164, Eğitim-Sen’in adayları Kenan Sırma 79, İsmail Zehir 79 oy aldı.

10 İLÇEYİ TÜRK EĞİTİM SEN, 4 İLÇEYİ DE EĞİTİM BİR SEN ALDI

Öte yandan diğer ilçe seçimleri de tamamlanırken, 13 ilçenin 9'unda da Türk Eğitim Sen üyesi adayların, 4’ünde ise Eğitim Bir Sen üyesi adayların kazandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; belirlenen 15 delege, Çorum’u İLKSAN’da temsil edecek. 2 delegeyi belirlemek üzere yeni bir seçim yapılacak. Seçimlerde belirlenen tabloya göre; Çorum’u temsil edecek 2 delegenin Türk Eğitim Senli isimden oluşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

(Haber Merkezi)

