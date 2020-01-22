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İlkokul müdürleri birinci dönemi değerlendirdi

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, 2019-2020 Eğitim-Öğretim 1.dönemin bitmesi nedeniyle 19 Mayıs İlkokulunda ilkokul müdürleri ile bir araya gelerek1. dönemin genel bir değerlendirilmesini yaptı.

İlkokul müdürleri birinci dönemi değerlendirdi

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, 2019-2020 Eğitim-Öğretim 1.dönemin bitmesi nedeniyle 19 Mayıs İlkokulunda ilkokul müdürleri ile bir araya gelerek1. dönemin genel bir değerlendirilmesini yaptı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 21:20
İlkokul müdürleri birinci dönemi değerlendirdi

Tüm okul müdürlerini dinleyen Sarı, sorunların çözümü noktasında kendi tecrübelerinden yararlanarak öneriler sundu. Sarı yaptığı konuşmada "Yarınlarımız olacak çocuklarımızın hayata atılma maratonunda en önemli adımı okuldur. Çünkü insan karakterinin şekil aldığı, kimlik kazandığı, dönemler okulda geçirilen dönemidir. Sizler de biliyorsunuz ki bizim gayemiz vatana ve millete hayırlı işler yapan evlatlar yetiştirmektir. Bu gayede en büyük rol sizlerindir. Bu anlamda yapmış olduğunuz çalışmalardan ötürü sizleri tebrik ediyor ve öz verili çalışmalarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.(Haber Merkezi)

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