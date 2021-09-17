“İlkeli ve tarafsız duruşunuza, samimiyetinize inancımız tam”

Gelecek Partisi Etik Kurul Üyesi Av.Arabulucu Rumi Bekiroğlu, mesajında şöyle dedi:

“Dünyanın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basın, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Toplum nezdinde , vatandaşlarımız arasında önemli bir işlev gören basınımızın güzide temsilcilerinden birisi de önderliğini yaptığınız , Bugün 37. yılını kutlayan ÇORUM HABER gazetemizdir.

Tarihin her döneminde milletin, şehrimizin , gözü, kulağı ve sesi olan basın, kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirme gayreti içerisinde olduğunuzdan hiç şüphemiz yoktur. Şehrimizde tarafsız ve objektif habercilik anlayışındaki ilkeli duruşunuza ve samimiyetinize olan inancımız sonsuzdur.

Şehrimiz insanlarının, sosyo -ekonomik ,kültürel gelişimine yön veren , siyaset yelpazesinde insanlarımızın aradığını bulabildiği yayın anlayışının günümüz haberlerindeki duyarlığınızı geçmiş ile harmanlayıp geleceğe de yansıtmanız temennisini taşımaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle şahsım ve mensubu olduğum Gelecek Partisi adına; ÇORUM HABER Gazetemizin 37. yayın yılını, ve değerli büyüğümüz Mehmet Yolyapar beyin de meslekteki 52. yılını kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.” (Haber Merkezi)

