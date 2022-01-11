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“İlkeli duruşu asla bozmadan herkesle barışık kalabilmek”

ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Aralık ayında yapılan kur operasyonunun, küçük tasarrufçuların çarpılması ile sonuçlandığını hatırlatarak, çarşı-pazarda yüzde 100’e varan enflasyona karşılık, düşük gelirli kesimlerin korunmadığını, sonuçta toplumda “aşağıdakiler-yukarıdakiler” tablosunun daha da derinleştiğini söyledi. 

Güncel 11.01.2022, 00:21
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“İlkeli duruşu asla bozmadan herkesle barışık kalabilmek”

Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar’la birlikte hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi” programında son ekonomik gelişmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Yolyapar, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Asgari ücret 4.253 lira olarak belirlenirken, nispeten bonkör davranıldığını gördük. Ama, bu iyimserlik, markete girene kadar yaşayabildi ve asgari ücretteki artışın insanların günlük yaşamında hiçbir rahatlama sağlamayacağı anlaşıldı. Muhtemeldir ki, ‘dar ve sabit gelirlileri rahatlatarak bir erken seçime gidilebilir mi’ düşüncesi market duvarına çarptı ve çöktü. Bana göre, kamu çalışanlarına ve emeklilere de nispeten bonkör davranılmasından, bu noktada vazgeçildi.”
“Biz, özellikle alt gelir gruplarını rahatlatma adına ‘seyyanen zam’ yapılması gerektiğini savunuyorduk. Ama yine, TÜİK’in gerçek dışı enflasyon rakamlarına bakılarak, düşük yüzdeli bir zam yapıldı ve az maaş alanlar açlık sınırının altında bırakıldı. Yılbaşı gecesi enerji fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar ise, 2022’nin toplumun önemli bir kesimi için ‘yokluk ve yoksulluk yılı’ olacağını gösteriyor.”
“ALAPALA YÜZ AKIMIZ”
Meltem Danışman Çınar, ÇORUM HABER’in 2021 yılında İsmail Alapala’yı “Çorum’da Yılın İnsanı”, Çimento Fabrikası’nın Belediye tarafından satın alınışını ise “Çorum’da Yılın Olayı” olarak belirlediğini hatırlatarak, bu konuda bir değerlendirme istedi. Mehmet Yolyapar da, konuya ilişkin şunları söyledi: 
“İsmail Alapala benim kadim dostum. İş hayatındaki başarıları beni de, tüm Çorumluları da gururlandırıyor. Alapala Makina, değirmen makinaları sektöründe dünyanın en önemli firmaları arasında yerini aldı. 2021’de ise İtalyan firması Axor’un % 70 hissesini satın alarak makarna fabrikalarının makinalarını üretme yoluna da girdi ve dünya markalarından biri olma yolunda önemli bir adım attı. Ayrıca, Roketsan’dan ilk siparişi alarak savunma sanayii alanına da güçlü bir giriş yapmış oldu. Dolayısıyla Alapala, bu unvanı tartışmasız hak etti.”
“AŞGIN’IN ÇİMENTO BAŞARISI”
“Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Çimento Fabrikası’nı çok uygun bir fiyata satın alarak, tarihi meydan ve kültür yolu düzenlemesi gibi projelerinin yanına, Çorum’un çehresini değiştirecek bir projeyi daha ekledi. Gerçi biz, kalitesiyle ülke çapında adından söz ettiren Çorum Çimento’nun yok olmasını istemiyorduk. Uygun bir yere, yeni teknolojiyle yeni bir fabrika kurulmasını, ‘Çorum Çimento’ adının yaşatılmasını istiyorduk, olmadı.”
“Şimdi, iyi bir vizyonla, Çorum’a modern bir uydu kent kazandırılmasını bekliyoruz. Sayın Aşgın’ın bu konuda titizlik gösterdiğini de biliyoruz. Umarız, Çimento’nun yerinde hayallerimizi süsleyen yepyeni bir Çorum gerçekleşir.”
“ANİTTA ÇORUM’UN GURURU”
Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar’ın sorusu üzerine, Anitta Otel’in el değiştirişine de değinerek, “Kamu bankaları, sanayici ve iş insanlarına her türlü kolaylığı gösteriyor, borçları yapılandırıyor ve borçların zamana yayılmasıyla, mülkiyetlerin yeniden sahiplerine geçmesi için fırsat tanıyor. Memleket sevdasıyla Çorum’a 5 yıldızlı oteli kazandırarak büyük özveri gösteren değerli dostumuz Uğur Barlık’a bu anlamda yeteri kadar anlayış gösterilmedi. Sonuçta Çorum’un çok önemli kurumlarından biri daha satıldı.” diye konuştu.
Yolyapar,“Oteli alan şirketin sahipleri de hemşehrilerimiz. Eminiz ki onlar da, Çorum’un çıtasını yükselten bu tesisi, en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Bunu da açıklıyorlar, daha iyi şekilde hizmete sunacaklarını söylüyorlar. Umutla bekliyoruz” ifadesini kullandı. 
“AHLATCI ARTIK SÜPER LİGDE”
Türkiye’de sayıları 358’e ulaşan organize sanayi bölgeleri içinde Ahlatcı Holding’in ciro şampiyonu olduğunu belirten Meltem Danışman Çınar, Ahlatcı’nın Çorum’u gururlandıran büyük başarısının değerlendirmesini Yolyapar’dan istedi. Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar da, bu konuda özetle şunları söyledi:
“Ahlatcı Holding, sadece OSB’lerin değil, Türkiye’nin de ciro şampiyonu. Sektöründe ihracat şampiyonu. Ulaştığı büyüklük, pek çok kimse tarafından anlaşılamıyor. Ben, her vesileyle söylediğim gibi, Ahmet Ahlatcı’nın Çorum’un en büyük şansı olduğunu tekrarlamak istiyorum. Kendisinin dostu olmaktan büyük onur duyuyorum. Ahlatcı, artık her bakımdan Türkiye’nin süper liginde. Koç, Sabancı, Eczacıbaşı gibi bu ülkenin büyük holdingleri neyse, Ahlatcı Holding de odur artık. Yerel dedikodularımızla, kıskançlık ve komplekslerimizle hâlâ Ahmet Ahlatcı’yı üzüyoruz, o ayrı.” 
ÜMİT UZEL VE ALÂEDDİN YAVAŞCA
Çorum’un önceki TSO başkanlarından Ümit Uzel ile Çorum’un fahri hemşehrilerinden, büyük bestekâr Prof.Dr.Alâeddin Yavaşca’nın kayıpları ile ilgili olarak da Yolyapar, “Ümit Abi, Çorum Sorunları toplantılarıyla bu kentin ekonomi dünyasına açılmasına, Çorum’un ‘Anadolu Kaplanı’, ‘KOBİ Başkenti’ gibi unvanlar kazanmasına, ‘Kalkınmada Çorum Modeli’ tanımlamasının yapılmasına  önayak olmuştu. Alâeddin Yavaşca hocamız da, merhum Avni Anıl’la birlikte Çorum’a gelip konserlere katılarak Çorum’un ‘kültür ve sanat kenti’  imajına büyük katkı sağlamıştı. Her ikisine de rahmet diliyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu. 
(Haber Merkezi)
 

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