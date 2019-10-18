Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98415
ALTIN
277.411
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.5094
EURO
6.4409

“İlk Yardım Hayat Kurtarır”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “İlk Yardım Hayat Kurtarır” etkinliği düzenlendi.

“İlk Yardım Hayat Kurtarır”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “İlk Yardım Hayat Kurtarır” etkinliği düzenlendi.

18 Ekim 2019 Cuma 22:08
“İlk Yardım Hayat Kurtarır”

Önceki yıllarda ülkenin köklü üniversite ve hastanelerinde gerçekleştirilen "İlk Yardım Hayat Kurtarır" etkinliğine Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr Mesut Sezikli ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Alper Gökbel’in himayesinde, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ali Kemal Erenler, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sarıaydın, Uzm. Dr. Eda Kan, Dr. Cengiz Şahin, Dr. Duygu Yıldırım, Dr. E. Cansu Ergün ve Dr. Abdülcemal Gürpınar eğitimci olarak katıldı.

Halkımızın ve hastane personelinin geniş katılımı ile gerçekleştirilen program çerçevesinde ziyaretçilere kalp masajı ve otomatik eksternal defibrilatör kullanımı ayrıntılarıyla anlatıldı.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
Çorumlu şehidin ailesine başsağlığı
Çorumlu şehidin ailesine başsağlığı
Milletvekili Oğuzhan Kaya, Şentop’a eşlik etti
Milletvekili Oğuzhan Kaya, Şentop’a eşlik etti
Binali Yıldırım’a “Çorum” daveti
Binali Yıldırım’a “Çorum” daveti
Rektör Öztürk ülkücü gençlerle buluşacak
Rektör Öztürk ülkücü gençlerle buluşacak
Mustafa Destici Yarın Çorum’da
Mustafa Destici Yarın Çorum’da
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim