Önceki yıllarda ülkenin köklü üniversite ve hastanelerinde gerçekleştirilen "İlk Yardım Hayat Kurtarır" etkinliğine Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr Mesut Sezikli ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Alper Gökbel’in himayesinde, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ali Kemal Erenler, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sarıaydın, Uzm. Dr. Eda Kan, Dr. Cengiz Şahin, Dr. Duygu Yıldırım, Dr. E. Cansu Ergün ve Dr. Abdülcemal Gürpınar eğitimci olarak katıldı.

Halkımızın ve hastane personelinin geniş katılımı ile gerçekleştirilen program çerçevesinde ziyaretçilere kalp masajı ve otomatik eksternal defibrilatör kullanımı ayrıntılarıyla anlatıldı.(Haber Merkezi)