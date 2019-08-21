İlk mahalle konseri Akkent’te başladı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları, Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri, Çorum Belediyesi Daire Müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın izlediği konserde Grup Ataman ve Koray Sakallı sahne aldı. Grup Ataman ve Koray Sakallı seslendirdikleri bir birinden güzel eserlerle vatandaşlar eğlendi.

“AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Mahalle konserleri sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Aşgın vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. 5 mahallede 5 konser düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Aşgın, Akkent Mahallesine yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Akkent Mahallesi’nde belediyenin çok güzel işler yaptığını belirten Aşgın “Akkent Mahallesine çok güzel işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Akkent’e mimarisiyle çok yakışacak olan 700 kişilik camimizin inşaatı da hızla devam ediyor. İnşallah en kısa zaman içerisinde camimizin inşaatını da tamamlayacağız. Mahalle muhtarımız taleplerini bizlere iletiyor bizlerde elimizden geldiğince hızlı çözüm sağlamaya çalışıyoruz. Buraya tüm Belediye Başkan Yardımcılarımızla, birim müdürlerimizle birlikte geldik. Sorunlarla birebir ilgilenelim diye. Şuana kadar aşkla çalıştık, bundan sonra da aşkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)