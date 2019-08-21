Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96032
ALTIN
277.920
DOLAR
5.7348
STERLİN
6.9783
EURO
6.3654

İlk mahalle konseri Akkent’te başladı

Çorum Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yerel sanatçılardan oluşan ekiple “5 mahallede 5 konser etkinliği”nin ilk ayağı, önceki gün Akkent’te gerçekleştirildi.

İlk mahalle konseri Akkent’te başladı

Çorum Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yerel sanatçılardan oluşan ekiple “5 mahallede 5 konser etkinliği”nin ilk ayağı, önceki gün Akkent’te gerçekleştirildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:09
İlk mahalle konseri Akkent’te başladı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları, Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri, Çorum Belediyesi Daire Müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın izlediği konserde Grup Ataman ve Koray Sakallı sahne aldı. Grup Ataman ve Koray Sakallı seslendirdikleri bir birinden güzel eserlerle vatandaşlar eğlendi.

“AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Mahalle konserleri sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Aşgın vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. 5 mahallede 5 konser düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Aşgın, Akkent Mahallesine yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Akkent Mahallesi’nde belediyenin çok güzel işler yaptığını belirten Aşgın “Akkent Mahallesine çok güzel işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Akkent’e mimarisiyle çok yakışacak olan 700 kişilik camimizin inşaatı da hızla devam ediyor. İnşallah en kısa zaman içerisinde camimizin inşaatını da tamamlayacağız. Mahalle muhtarımız taleplerini bizlere iletiyor bizlerde elimizden geldiğince hızlı çözüm sağlamaya çalışıyoruz. Buraya tüm Belediye Başkan Yardımcılarımızla, birim müdürlerimizle birlikte geldik. Sorunlarla birebir ilgilenelim diye. Şuana kadar aşkla çalıştık, bundan sonra da aşkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
Halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
9 kazada 18 yaralı
9 kazada 18 yaralı
“Bu proje bölgemiz ve Çorum için çok önemli”
“Bu proje bölgemiz ve Çorum için çok önemli”
Vali Şahin’den Balcı’ya kutlama
Vali Şahin’den Balcı’ya kutlama
Türkay Odabaş’a veda yemeği
Türkay Odabaş’a veda yemeği
Süt ve süt ürünleri istatistikleri açıklandı
Süt ve süt ürünleri istatistikleri açıklandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim