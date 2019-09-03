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İlk kurayı Milli Eğitim Müdürü çekti

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Bahçelievler İlköğretim Okulu’ndaki 2019-2020 eğitim öğretim yılının 1. sınıflar için sınıf belirleme kurasına katıldı.

İlk kurayı Milli Eğitim Müdürü çekti

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Bahçelievler İlköğretim Okulu’ndaki 2019-2020 eğitim öğretim yılının 1. sınıflar için sınıf belirleme kurasına katıldı.

03 Eylül 2019 Salı 22:27
İlk kurayı Milli Eğitim Müdürü çekti

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Bahçelievler İlköğretim Okulu’ndaki 2019-2020 eğitim öğretim yılının 1. sınıflar için sınıf belirleme kurasına katıldı. Okul Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İnan katılım sağladı. Toplamda 198 öğrencinin hangi sınıflarda olacağının belirlendiği kurada Ali Köse Komisyon Başkanı oldu. Bahçelievler İlköğretim Okulu’nda 1. Sınıflar için 7 şube açılacağı bilgisine ulaşılırken, sınıf öğretmenleri de kura çekilerek belli oldu.  Çocuklarının eğitim göreceği sınıfı ve arkadaşlarını ve öğretmenlerini merak eden veliler, kura çekimini ilgiyle takip etti. (Esra ESEN)

Son Güncelleme: 03.09.2019 22:28
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