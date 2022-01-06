İlhami Türksal ile Hayati Çam, Yolyapar’ı kutladı
CHP İl Genel Meclisi Üyesi, gazeteci İlhami Türksal ile BASK İl Temsilcisi Hayatı Çam, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın yaş gününü pasta ile kutladılar. Yolyapar, pastanın üzerindeki mutları üflerken, kendisine, arkadaşlarımız Selda Fındık ve Aliye Öncel de katıldılar. (Volkan SINAYUÇ)
Güncel 06.01.2022, 22:36 06.01.2022, 22:55
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