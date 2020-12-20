İlhami Örten ablasını kaybetti

Uzun süredir İstanbul’da yaşayan Cennet Örten Sapankaya, ailesine yakın olabilmek için Çorum’a yerleşmişti.

Cennet Örten Sapankaya’nın koronavirüsü yenip entübe konumundan çıktığı, ancak iki gün sonra kalp krizinden hayata veda ettiği öğrenildi.

Feyzullah Sapankaya’nın eşi, Murat, Şehriban, Rahşan ve Selma Sapankaya’nın anneleri, Celal Örten ve İlhami Örten’in ablaları olan Cennet Örten Sapankaya’nın cenazesi, hastaneden alınarak Hacı Bektaş Veli Vakfı morguna konuldu. Cenaze, yarın (21 Aralık 2020 Pazartesi) saat 10.00’da Hacı Bektaş Vakfı’nda yapılacak törenden sonra Mislerovacığı köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.