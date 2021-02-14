Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Yaklaşık 30 santimetreyi bulan karın yanı sıra doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çeken Yurduntepe Kayak Merkezi, hafta sonu ve yarı yıl tatili dolayısıyla en yoğun günlerini yaşıyor.

Kayak merkezi, 5 kilometre uzunluğunda pistleriyle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum, Amasya olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

Samsun'dan tatil için gelen Fatih Özdemir, AA muhabirine, Yurduntepe'yi çok beğendiğini dile getirerek, "Ortam, insanlar, kayak pisti çok güzel. Kayakseverlere burayı tavsiye ederim. Birçok yerde kayak yaptım. Buranın ağaçları, çamları ve doğasına hayranım." dedi.

Abdullah Yusuf Yılmaz da hafta sonu tatili için arkadaşlarıyla İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Çok eğlenceli bir yer. Teleferiğe bindim. Çok hoş, güzel bir dağ manzarası var. Kayak yaptım, kızakla kaydım. Doğası çok güzel." diye konuştu.

Mert Coşkun ise Ankara'dan geldiğini anlatarak, "Bölgeye ilk kez geldim. Çok güzel bir yer. İnşallah daha fazla kar yağar ve daha da iyi olur." ifadesini kullandı.