İlçe Müftüleri Toplantısı gerçekleştirildi

İl Müftülüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İl Müftü Yardımcıları Adnan Bıyık, Adem Aygül, Fatih Kaya, Yıldız Üveyik ve 13 İlçe Müftüsü katıldı.

Toplantı öncesi Türkiye Diyanet Vakfı’nın Suriye’de yürüttüğü hizmetler ile Müftülüğün İdlib ve Azez ziyaretleri hakkında sunum yapıldı.

Toplantıda, 2021 Yılı Ramazan Ayı Hizmetleri Talimatları, Kitap Oku-Yorum Projesi, Mevlidi Nebi Gençlik Bilgi Yarışması, Gençliğe Değer Projesi Eğitim Programları kapsamında her bir din görevlisinin 10 gençle ilgilenme faaliyetine aksatılmadan devam edilmesi ve Türkiye Diyanet Vakfının faaliyetleri gibi konular görüşüldü.

(Ömür SOYTEMİZ)

