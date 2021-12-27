"İlan zammı ve uydu bedelleri sorununu çözeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ile TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Malatya Ak Parti Milletvekili Öznur Çalık ve TGF Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aydın’ın ın girişimleri ile telekonferans sistemiyle gerçekleştirilen görüşmede TGF Genel Başkanı Karaca tarafından yerel basının ve televizyonların sıkıntıları dile getirildi. Basının içinde bulunduğu zor şartlardan kurtulması için Fahrettin Altun'dan destek istendi.

BASIN İLAN KURUMU ZAMMI AY SONUNA KADAR VERİLECEK

Sorunları bizzat TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’dan dinleyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun; “Basının içinde bulunduğu zor durumu çok iyi biliyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Ay sonuna kadar mutlak surette Basın İlan Kurumu Zammını çıkartacağız. Ayrıca büyük sıkıntı yaşayan TV’lerin uydu bedelleri konusunda da iyileştirilmeye gidilecek” dedi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ak Parti Basından sorumlu başkan yardımcısı Hamza Dağ ile de önümüzdeki günlerde bir görüşme planlandı.

Telekonferansta hazır bulunan Malatya Millet Vekili Öznur Çalık, TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, TGF Başkan Yrd. Mehmet Aydın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a teşekkür ederek görüşme sonlandırıldı.

