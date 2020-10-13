İlahiyat’ın sevilen hocası emekli oldu

Çorum’un eğitim siyaset ve sosyal hayatında önemli simalardan birisi olan Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Sezikli, kurucusu olduğu İlahiyat Fakültesinden emekli oldu.

Ahmet Sezikli, 1949 yılında Çorum'da doğdu. İlköğrenimini Çorum Bahçelievler İlkokulu'nda, orta öğrenimini 1969 yılında Çorum İmam-Hatip Okulu ve 1970 yılında Çorum Lisesi'nde tamamladı. 1973 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Mezuniyet sonrası 67 vilayetten birisinde öğretmenlik yapmak için çekilen kurada kendisi Çorum’u çekti. Çorum’a geldiği günden itibaren Çorum’da halktan birçok kişiye Kur’ân okutmayı öğretti.

1973-1982 yılları arasında Çorum İmam-Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmenliği ve müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü. Mehmet Yıldırım, Fuat Kavukçu, İlhan Çalıkuşu, Mehmet Hakkı Aksu gibi bir nesil üzerinde çok etkili olan hocalarla beraber görev yapma şansı oldu. Daha sonra yukarıda saydığımız hocaların Bursa’ya gitmeleri nedeni ile Sezikli de 1982 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesine araştırma görevlisi olarak girdi. 1984 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisansını, “İlk İslam Toplumunun Teşekkülünde Karşılaşılan Engeller” isimli tezi ile, 1990 yılında da doktorasını “Hz. Peygamber Devrinde Nifak Hareketleri ” İsimli tez ile tamamladı. 1991 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bilim Dalında Yardımcı Doçent oldu ve 1993 yılına kadar aynı yerde görevine devam etti.

Sezikli, dönemin iktidar vekilleri ile beraber Gazi Üniversitesine bağlı olarak Çorum’a İlahiyat Fakültesi’nin kuruluşuna katkıda bulundu. 1993-2007 yılları arasında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekan Vekilliği ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüten Sezikli, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Türkiye’de adından söz edilen bir fakülte haline gelmesinde pay sahibi oldu.

Yaş haddinden emekli olan Sezikli Çorum’a hizmetlerinin bundan sonra da süreceğini söyledi.

Ahmet Sezikli için düzenlenen veda gecesine Hitit üniversitesi Rektör yardımcısı Prof.Dr. Halil İbrahim Şimşek ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Abdullah Çolak katıldı. Kuruluşundan bu güne kadar Fakülteye verdiği tüm katkılar için teşekkür eden Şimşek, Sezikli’ye plaket verdi.

İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen veda toplantısında ise İslam Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Azimli Ahmet Sezikli’ye hediye sundu.

(Haber Merkezi)