İlahiyat Fakültesi’ni tercih edecek öğrencilere özel fırsatlar sunulacak

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni tercih edecek öğrencilere akademik atölyeler ve eğitim seminerlerinin yanı sıra ücretsiz İngilizce ve Arapça dil desteği verileceği bildirildi.

Hitit Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Macit Yılmaz, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Hitit Üniversitesi’nin İlahiyat Fakültesi’ni tercih edecek öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak üzere İlahiyat Akademik Destek Programı hazırlandığını söyledi.

Söz konusu program ile İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin dil alanındaki yetkinliklerinin artırılarak, yüksek lisans ve doktora süreçlerine hazırlanmasının amaçlandığını belirten Doç. Dr. Yılmaz, şunları kaydetti: “İlahiyat Fakültemiz, yeni akademik yılda yeni binasında eğitim hazırlıklarını sürdürüyor. İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak biz de İlahiyat Fakültesi’ni tercih edecek öğrencilerimizin akademik gelişimlerine katkıda bulunmaya yönelik yeni olanaklar sunmak için çalışıyoruz.

Bu doğrultuda, öğrencilerimizin nihayetinde alanında ihtisas sahibi akademik bakışı kazanan bireyler olmalarına katkı sağlayacak bir eğitim programı hazırladık. Bu program kapsamında, İlahiyat Fakültesi öğrencilerimize müfredatın dışında, ücretsiz olarak Arapça ve İngilizce dil desteği vermeyi planlıyoruz. Bu süreçte başarılı olan öğrencilere farklı desteklerin de sağlanması planlanmaktadır. Bu program Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni tercih edecek olanlar için ayrıcalıklı bir destektir”(Gülbahar TAŞ)

