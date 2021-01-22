“İlaç kalıntı analiz cihazını Çorum’a kazandıralım”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Sekreteri Aydın Taşkın ve İl Başkan Yardımcısı Günsel Yetik Erlik, Çorum İl Gıda Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğü’ne ziyarette bulunarak Müdür Erol Matpan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan bu görüşmede Gıda Kontrol ve Laboratuvar Müdürü Erol Matpan, ilimizde bulunan kontrol laboratuvarının akredite bir laboratuvar olduğunu belirterek, halı hazırda 287 çeşit analiz yapılabildiğini, 2021 yılında ise kaçak alkol analizi yapılabilmesi için gerekli cihazın satın alındığını, süt ve süt ürünlerinde yağ ve antibiyotik analizine de yine 2021 yılı içinde başlanacağını bildirdi.

İl Başkanı Tahtasız ise, bitkisel hastalık, zararlı ve yabancı otlar için kullanılan tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı sebebiyle tarım ürünlerinin üzerindeki tarım ilaçlarının çevre kirliliğine ve gıdalarda tehlikeli zehirli kalıntılara, dolayısıyla insan sağlığı açısından ölümcül olabilecek sonuçlara yol açabildiğini ifade ederek, Pestisit analizinin ilimizde yapılıp yapılamayacağını değerlendirdi.

Gıda ve Kontrol Müdürü Tatpan ise, bitkisel ürünlerde pestisit analizi yapılabilmesi için gerekli olan cihaz ve analiz maliyetlerinin yüksek olduğundan kontrol laboratuvarında yapılamadığını kaydetti.

İl Müdürü Erol Matpan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, İl Başkanı Mehmet Tahtasız da Çorum’da halk sağlığı konusunda yapılan tüm çalışmaları desteklediklerini ve bu çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Tahtasız, “İlimizde yetiştirilerek yurtdışına ihraç edilen soğan, patates, elma, kiraz, salatalık, domates, marul gibi sebze ve meyvelerde pestisit analizleri ilimizde bulunan Kontrol Laboratuvarında yapılamamakta, Bakanlık kontrol programı doğrultusunda rutin olarak ve ihracat ürünlerinden ihracat yapılacak ülkelerin isteği doğrultusunda alınan numuneler Ankara, Samsun’a veya gümrük çıkış noktalarındaki laboratuvarlara gönderilmektedir. Bu da ilimizden ihracat yapmak isteyen üretici firmaların işini zorlaştırmaktadır.

İl kontrol Laboratuvarımıza Pestisit Analiz cihazlarını kazandırıldığı takdirde;

Üreticimizden pazarlarımıza gelen ürünlerde ilaç kalıntı analizinin fazlalaştırılması sağlanabilir. Bu durum üreticinin bilinçlenmesine katkı verirken tüketici güvenine de katkı verecektir.

Çok az sayıda tahlili il dışına göndermek yerine daha fazla numuneyi kendi laboratuvarlarımızda değerlendirmesini sağlayarak kamu sağlığının korunması için kontrol hizmetlerin daha sağlıklı ve daha hızlı yürümesi hem de ihracatçı firmaların analiz işlemleri fazlasıyla kolaylaştırmasını sağlayacaktır.

Çevre illerden diğer merkezlere giden tahlil taleplerini de Çorum’a yönlendirilmesini sağlayarak bölge kontrol laboratuvar merkezini Çorum’da oluşturabiliriz” diye konuştu. (Haber Merkezi)