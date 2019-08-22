İlaç ihracatı son 10 yılda 2.5 katına çıktı

TÜİK’in yaptığı araştırmaya göre, söz konusu ürün grubunun ithalatı, 2009 yılında 4 milyar 427 milyon dolarken, 2018 yılında %7,6 artışla 4 milyar 763 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı bir önceki yıla göre %31,4’lük artışla 910 milyon dolardan 1 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

PAKETLENMİŞ İLAÇ İTHALATI %50,4’LÜK PAYLA İLK SIRADA

2018 toplam ilaç ve eczacılık ürünleri ithalatının %50,4’ünü paketlenmiş ilaçlar oluşturdu. Söz konusu ürün grubunun ithalatı 2 milyar 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ürün grubunu sırasıyla %35 pay ve 1 milyar 667 milyon dolar ile “kan ürünleri ve aşılar”, %3,7 pay ve 177 milyon dolar ile antibiyotikler takip etti. Aynı yılda

”provitamin ve vitamin” ithalatı 127 milyon dolar, “paketlenmemiş ilaçlar” ithalatı ise 123 milyon dolar oldu.

İLAÇ VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA ALMANYA İLK SIRADA

2018 yılında ilaç ve eczacılık ürünleri ithalatı yaptığımız ülkeler arasında %18,4 ile Almanya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla ABD (%11,7), Güney Kore (%8,1), İsviçre (%7,9), İtalya (%6,8) ve Fransa (%6,5) takip etti. (Haber Merkezi)