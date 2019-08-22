Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95394
ALTIN
277.906
DOLAR
5.7622
STERLİN
7.0705
EURO
6.3865

İlaç ihracatı son 10 yılda 2.5 katına çıktı

Türkiye’nin 2009 yılında 474 milyon dolar olan ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıkarak 2018 yılında 1 milyar 195 milyon dolara ulaştı.

İlaç ihracatı son 10 yılda 2.5 katına çıktı

Türkiye’nin 2009 yılında 474 milyon dolar olan ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıkarak 2018 yılında 1 milyar 195 milyon dolara ulaştı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 23:49
İlaç ihracatı son 10 yılda 2.5 katına çıktı

TÜİK’in yaptığı araştırmaya göre, söz konusu ürün grubunun ithalatı, 2009 yılında 4 milyar 427 milyon dolarken, 2018 yılında %7,6 artışla 4 milyar 763 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı bir önceki yıla göre %31,4’lük artışla 910 milyon dolardan 1 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

PAKETLENMİŞ İLAÇ İTHALATI %50,4’LÜK PAYLA İLK SIRADA

2018 toplam ilaç ve eczacılık ürünleri ithalatının %50,4’ünü paketlenmiş ilaçlar oluşturdu. Söz konusu ürün grubunun ithalatı 2 milyar 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ürün grubunu sırasıyla %35 pay ve 1 milyar 667 milyon dolar ile “kan ürünleri ve aşılar”, %3,7 pay ve 177 milyon dolar ile antibiyotikler takip etti. Aynı yılda

”provitamin ve vitamin” ithalatı 127 milyon dolar, “paketlenmemiş ilaçlar” ithalatı ise 123 milyon dolar oldu.

İLAÇ VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA ALMANYA İLK SIRADA

2018 yılında ilaç ve eczacılık ürünleri ithalatı yaptığımız ülkeler arasında %18,4 ile Almanya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla ABD (%11,7), Güney Kore (%8,1), İsviçre (%7,9), İtalya (%6,8) ve Fransa (%6,5) takip etti. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Zirve Yaz Spor Okulu’nda sosyal ve kültürel etkinlik
Zirve Yaz Spor Okulu’nda sosyal ve kültürel etkinlik
Elitpark Hastanesi’ne deneyimli üroloji uzmanı
Elitpark Hastanesi’ne deneyimli üroloji uzmanı
Toplu taşıma işi 10 yıllığına Ulaş’ta
Toplu taşıma işi 10 yıllığına Ulaş’ta
Toprak Koruma Kurulu toplandı
Toprak Koruma Kurulu toplandı
Şahin, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık’ı ziyaret etti
Şahin, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık’ı ziyaret etti
Engellilerin sorunları ve çözüm önerileri iletildi
Engellilerin sorunları ve çözüm önerileri iletildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim