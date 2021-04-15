İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Sayın Vali Mustafa ÇİFTÇİ Başkanlığında, Valilik Binası Toplantı Salonunda OLAĞANÜSTÜ olarak toplanmış, gündemdeki konular görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

İçişleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı “Kısmi Kapanma Tedbirleri” konulu Genelgesinde; Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kuralların ve önlemlerin, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği, gelinen aşamada mutasyona uğrayan Covid­19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, ülkemizde de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında artış yaşandığı belirtilerek, 13.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19:00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda İlimizde 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19:00’dan itibaren;

MADDE 1­Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19:00­05:00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19:00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05:00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

1.1­ Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Karar Ekinde yer alan “Ek: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi”nde belirtilen yerlerin ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmalarına,

a) Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin, İçişleri Bakanlığı’nın 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgesinde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olmasına, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlar uygulanmasına,

b) Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dâhil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ilimizde bulunan yabancıların sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmalarına,

1.2­ Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10:00­17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,

1.3­ Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olmasına ve bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilmesine, vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilmelerine,

a) Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dâhil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılmasına ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilmesine, iftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilmesine,

b) Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilmesine, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmamasına,

1.4­ Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatlerinin hafta içi günlerde 07:00­18:00 saatleri arası olarak belirlenmesine, zincir marketlerin ise saat 10:00’da açılmasına,

MADDE 2­ Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10:00­14:00, 18 yaş altı gençler ve çocukların ise 14:00­18:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

a) Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına müsaade edilmemesine,

b) Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerin, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilmelerine,

MADDE 3­ Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmemesine,

3.1­ Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatlerinin ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olabileceğinden işi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

3.2­ Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan kişiler,

b) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan kişiler (en fazla 8 kişi),

c) Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen kişiler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar kişiler ve refakatçileri,

d) Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen kişiler,

e) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan kişiler,

f) Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişiler,

Vatandaşların yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da İl merkezinde Valiliğe ilçelerde Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilmelerine,

3.3­ Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla kolluk birimlerince şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulmasına, özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıklarının muhakkak tetkik edilmesine ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmemesine,

MADDE 4­ 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24:00’e kadar yeme­içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edilmemesine,

a) Bu süre içerisinde yeme­içme yerlerinin hafta içi günlerde 07:00­19:00 saatleri arasında gel­al ve paket servis, saat 19:00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10:00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilmelerine,

b) Aynı şekilde online yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonlarında saat 10:00’dan sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilmelerine,

MADDE 5­ Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parklarının, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi vb. gibi iş yerlerinin, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu vb. gibi işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilmesine, çay ocaklarının ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilmelerine,

MADDE 6­ 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dâhil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmemesine,

MADDE 7­ Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünlerin 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilmesine, bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmemesine,

MADDE 8­ Şehir içi toplu ulaşım araçlarında;

a) Oturma kapasitesinin % 50 ile sınırlandırılmasına,

b) Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmemesine,

c) Bunların dışında kalan koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 03/03/2021 tarihli ve 2021/11 sayılı almış olduğu kararının 15 inci maddesinde yer alan “Toplu taşıma araçlarında ruhsat bilgilerinde yer aldığı üzere şoför hariç, 27 oturan yolcu sayısının %50’si kadar olacak şekilde azami 13 oturan yolcu, 72 ayakta yolcu sayısının %30’u kadar olacak şekilde azami 22 ayakta yolcu taşıyabilmeleri” yönündeki uygulamaya devam edilmesine, koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde oturan ve ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılması ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine, toplu taşıma otobüs sefer sayılarının ise Çorum Belediye Başkanlığı tarafından talep yoğunluğuna bağlı olarak günlük/saatlik artırılabilmesine,

MADDE 9­ Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyaretçi kabul edilmemesine,

MADDE 10­ Turistik tesisler dâhil tüm konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme­içme yerlerinin, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olmak ve aynı masada en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilmelerine ve konaklama tesislerinde kesinlikle toplu iftar organizasyonlarının yapılmamasına, İçişleri Bakanlığı’nın 30.09.2020 tarih 16007 sayılı Genelgesi ile 28.11.2020 tarih 19986 sayılı Genelgesi doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimlerinin etkin şekilde sürdürülmesine, sahte rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilmesine,

MADDE 11­ Çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü yapılan indirim uygulamalarının kontrolsüz şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olabildiğinden bu işyerleri tarafından açılış nedeniyle veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının yerine yoğunluğun önüne geçilebilmesi için en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla indirim uygulamaları yapılmasının tavsiye edilmesine,

MADDE 12­Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı Genelgesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edilmesine, idari izin kapsamındaki personele (hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, 60 yaş üzerindeki personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilmesine, kamuda mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 10:00­16:00 olarak uygulanmasına, çalışma koşulları, şartları ve imkânları uygun olan özel sektör firmalarında da esnek çalışma yöntemlerine geçilmesinin teşvik edilmesine,

MADDE 13­İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 3601 sayılı Genelgesi ile tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan 15 Nisan 2021 tarihine kadar ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS­CoV­2 PCR testi sonucu ibrazı zorunluluğuna 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edilmesine, negatif SARS­CoV­2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşullarına ilişkin iş ve işlemlerin daha önceden yayımlanmış olan İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına göre yerine getirilmesine,

MADDE 14- İlimiz sınırları içerisinde yer alan, şehirler arası yol güzergahı üzerinde bulunan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs, midibüsler vb. araçlar, yük taşımacılığı yapan tır, kamyon vb. araçlar ile hususi ve ticari araçların ihtiyaç gidermek amacıyla mola verdiği, 18/11/2020 tarihinden önce yeme-içme yeri ile akaryakıt istasyonu hizmeti sunan tesislerden; Çorum-Samsun Karayolu güzergahı üzerinde bulunan Yıldırım Dinlenme Tesisinin, Kardeşler Dinlenme Tesisinin, İstanbul-Kargı-Osmancık-Samsun Karayolu güzergahı üzerinde bulunan Irmak Dinlenme Tesisinin, Metro Dinlenme Tesisinin, Derindere Dinlenme Tesisinin, Asya Dinlenme Tesisinin, Anadolu Dinlenme Tesisinin, Küçük Ali Star Dinlenme Tesisinin, Alışkanlar Dinlenme Tesisinin, Ankara-Sungurlu-Çorum Karayolu güzergahı üzerinde bulunan Baktat Dinlenme Tesisinin, Ocaklı Dinlenme Tesisinin, Mavi Ocak Dinlenme Tesisinin, Ulusoy Dağ Dinlenme Tesisinin, Koparan Dinlenme Tesisinin çalışma saati kısıtlamasından ve çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

MADDE 15- İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim ve öğretim faaliyeti yürüten eğitim kurumlarında 15 Nisan 2021 Perşembe tarihinden itibaren;

a) İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçilmesine,

b) Ortaokullarda tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçilmesine,

c) Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçilmesine,

ç) 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime devam edebilmelerine,

d) 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, Cumartesi ve Pazar günleri de dâhil devam edilmesine,

e) Okul öncesi eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edebilmelerine,

MADDE 16- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, mağduriyete neden olunmamasına, alınan önlemlere ve belirlenen esaslara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 17- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 18- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, İl Garnizon Komutanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Ticaret İl Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, İl Müftülüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergâhı ile sınırlı olmak kaydıyla;