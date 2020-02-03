“İl Özel İdaresi, kırsal yatırıma 171 milyon 426 bin lira harcadı”

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi Grup Toplantısı’nda kırsal için geçen yıl 638 yatırımın planlanmasına rağmen 652 yatırımın bitirildiğini ve 49 işin ise devam ettiğini söyledi.

İl Başkanı Ahlatcı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile birlikte Şubat ayı oturumları öncesinde İl Genel Meclisi’nde AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı. İl Özel İdaresi’nin 2019 yılını değerlendiren Ahlatcı, geçen yıl kırsala 171 milyon 426 bin TL’lik yatırım harcaması yapıldığını vurguladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş ve AK Parti İl Genel Meclisi üyelerinin katıldığı toplantıda ilk konuşmayı İl Başkanı Ahlatcı yaptı. Yusuf Ahlatcı, 2019 yılında İl Özel İdaresi’nin planladığı işlerin tamamını bitirdiğini ve yüzde 103’lük bir gerçekleşme yaşandığını söyleyen Ahlatcı, 759 köyü ile 447 bağlı ve toplam 1152 yerleşim yeriyle 51 İl Özel İdaresi arasından yoğunluk bakımından 3. sırada olan bir ilin İl Genel Meclisi olduklarını, bu kapsamda İl Özel İdaresi, KÖYDES, İller Bankası ve Bakanlık bütçesi ile 2019 yılında 638 işin planlandığını, bunun da üzerine çıkılarak 652 işin tamamlandığını ve plan dışı devam eden 49 işin sürdüğünü açıkladı. Bu yatırımlara 171 milyon 426 bin 440 TL’lik harcama yapıldığını da belirterek Özel İdare bünyesindeki müdürlüklerin planlamaları ve yaptıkları işlerle ilgili tek tek bilgi veren Yusuf Ahlatcı, “2019 yılı çalışmalarından dolayı meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. 2020 yılında da çalışmalarımız bu minval üzere devam edecek” dedi.

Toplantıda daha sonra “İnsanların en hayırlısı insana hizmet edendir” diyerek sözlerine başlayan Milletvekili Erol Kavuncu ise 18 yıllık iktidarları döneminde Türkiye’nin 100 yılda yapılacak değişim ve dönüşümü yaşadığını, İl Genel Meclisi marifetiyle kırsal alanda önemli yatırımlar yapıldığını, kırsala yatırımda büyük mesafeler alındığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2020 yılında ülkenin önemli hamleler yaparak yeniden büyük yatırımların yaşandığı bir döneme girileceğini söyledi.

Köylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi adına güzel işler yapıldığını ancak köylülerin orada kalıp, yaşaması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması adına sulu tarımın önemli olduğunu da kaydeden Kavuncu, “Kırsal kesimdeki sulanabilir arazileri barajlarla, akarsularla sulamaya başlayarak kaynaklarımızı, enerjimizi bu yöne aktarmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

İl Genel Meclisi üyelerinin partilerini en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek iktidarları döneminde köyleri daha yaşanabilir yerler haline getirdiklerini ve 2004 yılında ilk kez İl Genel Meclisi’ni kazandıklarında bu yapılanların yapılacağına kimsenin inanmadığını belirten Oğuzhan Kaya ise artık köylerimizin Paris’in köyleri ile yarışır hale geldiğini vurguladı. Milletvekili Kaya partilerinin kırsalda yaşayanlara verdiği değeri her daim öne çıkarttığını da belirterek çıkarmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda son konuşmayı AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan yaptı. Ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak insanı merkez alan siyasetleri sayesinde 18 yıldır iktidarda olduklarını söyleyen Milletvekili Ceylan, birlik beraberliklerini korudukları sürece 2023, 2028, 2053 ve 2071’e kadar bu millete hizmeti sürdüreceklerini vurguladı.

Bir yıla yaklaşan yeni İl Genel Meclisi üyelerine bu dönemde çok güvendiklerini, ayrıca çalışmalarını takip etmeyi de bırakmadıklarını söyleyen Ceylan, bu milletin gönlüne giremeyen siyasilerin AK Parti’ye laf söylemeye hakkının olmadığını, köylere ve millete nasıl hizmet edeceklerini birilerinden öğrenmeyeceklerini, iktidarları döneminde Çorum’a 16.5 milyar TL’lik yatırım yapıldığını, sadece geçen yıl Çorum çiftçisine 185 milyonluk tarımsal destek sağlandığını ve milletin bunu iyi bildiğini açıkladı.

Çorum’da yaşayan 530 bin kişiye ayrım yapmadan hizmet götürmeye devam edeceklerini de söyleyen Ahmet Sami Ceylan, Avrupa Parlamentosu’nda bayrağımıza yapılan saldırıyı bir kez daha kınadı. Saldırı sonrasında Çorum’da tüm siyasilerin biraraya gelerek tepkilerini ortaya koyduğunu hatırlatan Ceylan, bu birlik beraberlik sayesinde ülkemizin tüm oyunları bozmayı sürdüreceğini, 40 yıldır yapılan savaş ile bitirilen PKK’nın Suriye’de yeniden diriltilmesine izin verilmeyeceğini, bu toprak ve ülke için gözlerini kararttıklarını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)