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İl Özel İdaresi güneş enerjisi santrali kuruyor

Çorum İl Özel İdaresi, güneş enerjisi santrali kurmak için kolları sıvadı.

İl Özel İdaresi güneş enerjisi santrali kuruyor

Çorum İl Özel İdaresi, güneş enerjisi santrali kurmak için kolları sıvadı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 22:00
İl Özel İdaresi güneş enerjisi santrali kuruyor

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda güneş enerjisi santrali ile ilgili Meclis üyelerine bilgi veren Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Ovasaray Köyü sınırları içerisinde 1 MW gücünde güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasını planladıklarını söyledi. Söz konusu GES için İller Bankası’ndan 6 milyon liralık kredi kullanmak istediklerini belirten Çıplak, santralin yıllık getirisinin 900 bin lira olacağını hesapladıklarını ifade ederek, “Santralimiz kurulduğunda ve faaliyete geçtiğinde 7 sene sonra kendisini amorti edecek. Ayrıca devletin de 10 yıl alım garantisi var” dedi.

Çıplak’ın konuşmasının ardından söz alan Meclis üyeleri, güneş enerjisi santralinin kurulması amacıyla İller Bankası’ndan kullanılmak istenen 6 milyon liralık kredi için Özel İdare Genel Sekreteri Çıplak’a yetki verdi.

(Taner ŞİMŞEK)

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