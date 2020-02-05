İl Özel İdaresi güneş enerjisi santrali kuruyor

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda güneş enerjisi santrali ile ilgili Meclis üyelerine bilgi veren Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Ovasaray Köyü sınırları içerisinde 1 MW gücünde güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasını planladıklarını söyledi. Söz konusu GES için İller Bankası’ndan 6 milyon liralık kredi kullanmak istediklerini belirten Çıplak, santralin yıllık getirisinin 900 bin lira olacağını hesapladıklarını ifade ederek, “Santralimiz kurulduğunda ve faaliyete geçtiğinde 7 sene sonra kendisini amorti edecek. Ayrıca devletin de 10 yıl alım garantisi var” dedi.

Çıplak’ın konuşmasının ardından söz alan Meclis üyeleri, güneş enerjisi santralinin kurulması amacıyla İller Bankası’ndan kullanılmak istenen 6 milyon liralık kredi için Özel İdare Genel Sekreteri Çıplak’a yetki verdi.

(Taner ŞİMŞEK)