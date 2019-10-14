İl Özel İdare U16’da şampiyonluğa uzandı

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan U16 ve U18 Kros Ligi 1.Kademe Atletizm Yarışları Çorum’da yapıldı. Cumartesi günü Bozbağa Köyü koşu parkurunda gerçekleşen yarışlara 12 ilden 81 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen 2000 metre yarışlar sonunda takımlar sıralamasında U16 erkekler kategorisinde Çorum İl Özel İdare Gençlikspor 8 puanla birinci olurken, U16 kızlar kategorisinde 1500 metre yarışlarında Kayseri temsilcisi 6 puanla zirvede yer aldı. U18 erkekler kategorisinde 3000 metre yarışlarında Ordu Fatsa birinciliği elde ederken, U18 kızlar 2000 metre yarışlarında ise Niğde temsilcisi şampiyon oldu.

Ferdi olarak yapılan U16 ligi erkekler kategorisi 2000 metre yarışlarında ise Kayseri’den Ferdi Bahri Doğru birinciliği elde ederken, Çorum İl Özel İdare Gençlikspor Kulübü’nden Salih Anaç ikinci, aynı kulüpten Süleyman Selçok üçüncü oldu. U16 ligi kızlar 1500 metre ferdi yarışlarında ise Kayseri İncesu Belediyespor sporcuları ilk 3 sırada yer alırken, Çorum’dan Elif Nur Tosun ise dördüncü olarak tamamladı.

U18 ligi kızlar 2000 metre yarışlarında, Niğdeli sporcular ilk 4’de yer almayı başarırken, Çorum’dan en iyi dereceyi Fikri Asım Gençlikspor Kulübü’nden Aybüke Koca 10.olarak aldı. U18 ligi erkekler 3000 metre yarışlarında ise Niğde’den Mehmet Sefa Tıkır birinci olurken, ikinci ve üçüncü sırada Ordulu sporcular yer aldı. Çorum Fikri Asım Gençlikspor Kulübü’nden Şaban Batuhan Esen ise beşinci olarak tamamladı.

(Rıfat KARA)