İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Tamer Orhan başkanlığında bir araya gelen komisyon üyeleri, insan ticaretiyle mücadele farkındalığı oluşturmak ve kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürü Seçkin Yılmaz, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün insan ticaretiyle mücadeledeki koordinasyon görevi hakkında bilgi verdi. Toplantı, İl Göç Uzmanı Sidre Nil Yanık Ulaş’ın insan ticaretiyle mücadele konulu bilgilendirme sunumuyla devam etti.

Toplantıda insan ticaretiyle nasıl mücadele edilebileceği, ön tespit, tespit ve mağdur destek programı kapsamında paydaş kurumların üzerine düşen görevlerin neler olduğu görüşüldü ve ileriye dönük çeşitli kararlar alındı. (Haber Merkezi)

