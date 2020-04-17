İl Genel Meclisi’nden “olağanüstü” toplantı

Hatırlanacağı gibi İçişleri Bakanlığı, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelendiğine ilişkin bir genelge yayınlamıştı. Söz konusu genelgenin ardından Belediye Meclisi toplantısı yapılmazken, İl Genel Meclisi ise “olağanüstü” olarak toplandı.

Özel İdare yemekhanesinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Osman Günay, kanunun kendilerine olağanüstü toplanma yetkisi tanıdığını ve bu nedenle de Nisan ayı toplantısını yaptıklarını söyledi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız’ın da izlediği toplantıda ilk olarak Encümen seçimi yapıldı. Gizli oyla yapılan seçimde Encümen’e İbrahim Çiftçi, Mehmet Turhan ve Ekrem Yıldırım seçildi.

İHTİSAS KOMİSYONLARI DA BELİRLENDİ

İl Genel Meclisi’nde ihtisas komisyonlarının üyeleri de belirlendi. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonu’na Mehmet Kaplan, Fehmi Yağlı, Mehmet Yücel, İlhami Türksal, Nazım Çetin; İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Ünal Nalçacı, Kemal Özonal, Vahit Kabakçı, Yıldız Bek, Doğan Uçar; Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu’na Abdurrahman Karagöz, Ahmet Devrez, Mehmet Turhan, Sadettin Akgül, Selim Dölcü; Çevre ve Sağlık Komisyonu’na Abdurrahman Uysal, Arif Çamiçi, Ekrem Yıldırım, Suat Atalay, Yavuz Aykaç; Araştırma ve Geliştirme Komisyonu’na Hacı Bolat, Ahmet Tuna, Abdullah Tiryaki, Fehmi Yağlı; Turizm Komisyonu’na Gürbüz Özer, Alaettin Tosundereoğlu, Dursun Kaya, Engin Demir; Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na ise Süleyman Ateş, Duran Bıyık, Mehmet Bektaş ve Özcan Çetin seçildi.

Toplantı diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

(Taner ŞİMŞEK)