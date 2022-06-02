İl Genel Meclisi’nde oturumlara devam

Bayat’ın Çukuröz köyüne yapılması planlanan taşınmazlarla ilgili gündem maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Toplantının devamında Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından satrançla ilgili hazırlanan, Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından vatani görevini yaparken sakatlanan askerlerin durumuyla ilgili hazırlanan ve Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından hazırlanan köylerdeki görme engellilerin durumuyla ilgili hazırlanan raporlar görüşülerek üyelerin bilgisine sunuldu.

(Taner ŞİMŞEK)