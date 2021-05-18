İl Genel Meclisi toplantıları devam ediyor

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu’nun Çorum’daki şehit aileleri ve gaziler derneğinin çalışmalarıyla ilgili hazırladığı rapor, Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun köylerdeki hayvan barınakları ve hayvansal atıklarla ilgili hazırladığı rapor ve Aile ve Engelliler Komisyonu’nun Çorum’da engelli eğitim merkezlerinin durumuyla ilgili hazırladığı rapor görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Galip Deniz de derneğin faaliyetleri ile ilgili Meclis üyelerine bilgi verdi.

(Haber Merkezi)

