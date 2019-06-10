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İl Genel Meclisi, Okul Sütü Projesi’ni inceledi

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ahmet Devrez, geçen ay verilen önerge doğrultusunda okul sütü projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceleyerek hazırladıkları raporu meclis üyelerine sundu.

İl Genel Meclisi, Okul Sütü Projesi’ni inceledi

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ahmet Devrez, geçen ay verilen önerge doğrultusunda okul sütü projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceleyerek hazırladıkları raporu meclis üyelerine sundu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:22
İl Genel Meclisi, Okul Sütü Projesi’ni inceledi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2011-2012 eğitim öğretim yılından beri Okul Sütü Projesi yürüttüğünü dile getiren Ahmet Devrez, proje kapsamında 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine süt içme alışkanlığı kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlamak için süt dağıtıldığını kaydderek konuyla ilgili yapılan araştırmada 2011-2012 eğitim-öğretim yılından bu yana ülke genelinde ve il genelinde resmi-özel anasınıfları ile anaokulları ve İlkokullar 1.2.3.4. sınıf öğrencilerinden veli izni olanlara haftada 3 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cuma) okul sütü dağıtımı yapıldığını, ancak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bu uygulamanın yapılmadığını ve okul sütü dağıtımının gerçekleşmediğini söyledi.

2011-2012 eğitim-öğretim yılı ikinci yarısında; 27.805 öğrenciye, toplam 573.314 adet 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ikinci yarısında; 18.618 öğrenciye, toplam 1.031.506 adet, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı ikinci yarısında; 20.918 öğrenciye, toplam 1.530. 924 adet, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci yarısı için ise; 20.988 öğrenciye, toplam 988.495 adet, 2015-2016 Eğitim-öğretim yılı ikinci yarısında; 20.994 öğrenciye, toplam 971.024 adet, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci yarısında; 19.464 öğrenciye, toplam 923.562 adet, 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci yarısında; 20.251 öğrenciye, toplam 850.746 adet okul sütü dağıtımı yapıldığını anlatan Devrez, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul sütü programı kapsamında “Okul Sütü” dağıtımı yapılmadığını dile getirdi.

Devrez, İl Özel İdaresi imkanları ile süt alımı yapılarak dağıtımının yapılabileceği önerisini yaptıklarını belirtti. (Erkan BAYATLI)

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