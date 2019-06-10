İl Genel Meclisi, Okul Sütü Projesi’ni inceledi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2011-2012 eğitim öğretim yılından beri Okul Sütü Projesi yürüttüğünü dile getiren Ahmet Devrez, proje kapsamında 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine süt içme alışkanlığı kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlamak için süt dağıtıldığını kaydderek konuyla ilgili yapılan araştırmada 2011-2012 eğitim-öğretim yılından bu yana ülke genelinde ve il genelinde resmi-özel anasınıfları ile anaokulları ve İlkokullar 1.2.3.4. sınıf öğrencilerinden veli izni olanlara haftada 3 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cuma) okul sütü dağıtımı yapıldığını, ancak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bu uygulamanın yapılmadığını ve okul sütü dağıtımının gerçekleşmediğini söyledi.

2011-2012 eğitim-öğretim yılı ikinci yarısında; 27.805 öğrenciye, toplam 573.314 adet 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ikinci yarısında; 18.618 öğrenciye, toplam 1.031.506 adet, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı ikinci yarısında; 20.918 öğrenciye, toplam 1.530. 924 adet, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci yarısı için ise; 20.988 öğrenciye, toplam 988.495 adet, 2015-2016 Eğitim-öğretim yılı ikinci yarısında; 20.994 öğrenciye, toplam 971.024 adet, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci yarısında; 19.464 öğrenciye, toplam 923.562 adet, 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci yarısında; 20.251 öğrenciye, toplam 850.746 adet okul sütü dağıtımı yapıldığını anlatan Devrez, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul sütü programı kapsamında “Okul Sütü” dağıtımı yapılmadığını dile getirdi.

Devrez, İl Özel İdaresi imkanları ile süt alımı yapılarak dağıtımının yapılabileceği önerisini yaptıklarını belirtti. (Erkan BAYATLI)