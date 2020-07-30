İl Genel Meclisi 4 Ağustos’ta toplanacak

Meclis üyeleri toplantıda Sungurlu İlçesi Yeşilova Köyü menfez yapımı, Kazıklıkaya Köyüne İlave Şebeke yapılması, son aylarda sel ve felaketlerden etkilenen köylerin durumu gibi konular ele alınacak. Meclis üyelerinin ilk toplantısı 4 Ağustos 2020 saat 11.00’da İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)