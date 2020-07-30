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İl Genel Meclisi 4 Ağustos’ta toplanacak
İl Genel Meclisi üyeleri gündemdeki maddeleri görüşmek üzere İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay başkanlığında toplanacak.
Güncel 30.07.2020, 00:02
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Meclis üyeleri toplantıda Sungurlu İlçesi Yeşilova Köyü menfez yapımı, Kazıklıkaya Köyüne İlave Şebeke yapılması, son aylarda sel ve felaketlerden etkilenen köylerin durumu gibi konular ele alınacak. Meclis üyelerinin ilk toplantısı 4 Ağustos 2020 saat 11.00’da İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)
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