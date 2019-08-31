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İl Genel Meclisi 2 Eylül’de toplanacak

İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay yönetimlinde 2 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 11.00’de İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İl Genel Meclisi 2 Eylül’de toplanacak

İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay yönetimlinde 2 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 11.00’de İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:51
İl Genel Meclisi 2 Eylül’de toplanacak

İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay yönetimlinde 2 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 11.00’de İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Geçen ayki toplantının tutanaklarının okunması ile başlayacak olan toplantıda imar raporlarının yanı sıra tıkanan fosseptiklerin açılması amacıyla idare bünyesinde bulunan kombine kanal açma ve temizleme aracının köy tüzel kişiliklerine ya da köyde yaşayan şahıslara kiralanması için kiralama bedelinin belirlenmesi ile ildeki okullarının kaçında engelli bireyler için asansör, wc vb. imkanların bulunduğu, yaz döneminde okulların kaçına bu doğrultuda iyileştirmeler yapılacağı ve engelli öğrencilerin fırsat eşitliğine yönelik il ve köylerinde yaşayan öğrenciler için hangi çalışmaların yapıldığı ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor görüşülecek. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 31.08.2019 00:55
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