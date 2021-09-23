İktisat’ta mezuniyet sevinci
Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni, öğretim elemanları, öğrenci ve ailelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Güncel 23.09.2021, 23:52
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Törende, fakülte ve bölüm birincisi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi İbrahim Eke, mezun öğrenciler adına bir konuşma yaptı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Sabiha Kılıç’ın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Tören, mezun öğrencilere öğretim elemanları tarafından temsili belgelerinin verilmesi ve kep atma töreninin ardından sona erdi.
(Haber Merkezi)
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