İktisat’ta mezuniyet sevinci

Törende, fakülte ve bölüm birincisi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi İbrahim Eke, mezun öğrenciler adına bir konuşma yaptı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Sabiha Kılıç’ın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Tören, mezun öğrencilere öğretim elemanları tarafından temsili belgelerinin verilmesi ve kep atma töreninin ardından sona erdi.

(Haber Merkezi)

