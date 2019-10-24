“İktidar kurultayına gidiyoruz”

CHP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı, kongre süreci nedeniyle hazırlıklarını sürdürürken, parti binasında geçmiş dönemlerde görev yapan il ve merkez ilçe başkanları ile bir değerlendirme – istişare toplantısı düzenlendi.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender; geçmiş dönem il başkanları Gazi Özkubat, Şengül Genç, Osman Samsunlu, Veli Yalçınkaya, Gürsel Yıldırım, Yıldız Bek, geçmiş dönem merkez ilçe başkanları Kadir Boztepe ve İsmail Uçar ile parti binasında bir araya geldi.

Tüfekçi ve Kalender, yaklaşan kongre sebebiyle geçmiş dönem başkanları ile fikir alış verişinde bulunarak, partinin önümüzdeki aylarda gideceği kurultayın iktidar kurultayı olacağını vurguladı.

CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehir belediyelerini ve birçok il belediyesini alarak büyük bir başarıya imza attığının altını çizen Tüfekçi, halkın umudu haline gelen partinin önümüzdeki seçimlerde güçlü bir şekilde iktidara geleceğini kaydetti.

Delege seçimlerinin, merkez ilçe ve il kongresinin birlik ve beraberlik içinde yapılması gerektiğini dile getiren Tüfekçi, adayların kırmadan, dökmeden, kişisel menfaatler için değil, partinin menfaati için hareket ederek seçimlere hazırlanması gerektiğini savundu.

Samsun bölge toplantısında Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da konuşmalarını hatırlatan Tüfekçi, kongrenin Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışır olgunlukta yapılmasını temenni ettiklerini söyledi. En ufak bir tartışmanın, gerginliğin, ikiliğin yaşanmasını istemediklerini, kongre sürecinde partiyi iktidara taşıyacak kadroların oluşturulması gerektiğini ifade eden Tüfekçi, “Geçmiş dönem il ve ilçe başkanlarından Çorum örgütlerimizin seçiminde birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Eski il ve ilçe başkanları da CHP’nin Cumhuriyeti kuran parti olduğunun altını çizerek, “Bu hassas dönemde bizler her zaman olduğu gibi partimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kongre sürecinin başta Çorum olmak üzere Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyoruz” dediler. (Haber Merkezi)