“İktidar, kendi ürettiği sorunları çözmeyi vadediyor”

Kendi ürettiği problemleri çözmeye vadeden bir iktidarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Cıdık, “Bu problemler 2002 öncesinin mi yoksa 20 yıllık bir iktidarın bakiyesi mi? 3 haneli rakamları bulan enflasyon rakamlarına kim sebep oldu? Ne zaman Merkez Bankası rezervleri bu kadar eridi, ne zaman faize bu kadar kaynak aktarıldı? Ortalama kira bedelleri 5-6 bin lirayı, ortalama bir konutun satış fiyatı da 1,5-2 milyon lirayı hangi dönemde buldu ve insanların ev alma hayalleri ne zamandan beridir tamamen son buldu?

‘Ben hep 50 liralık alıyorum’ diyen insanımız artık o paraya 2 litre mazot dahi alamıyor; bunun sorumlusu kim?” diye sordu.

Her 6 aya bir yeni tarih veren Erdoğan ve iktidar partisi yöneticilerinin şimdi de 2023'ün ilk günlerine dair adeta hayal sattıklarını kaydeden Cıdık, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Fakat artık milletimiz şunu çok iyi biliyor; problemlerin sebebi olanlar problemleri çözemezler.

Her hafta feryat ediyoruz, ‘ekonomimiz alev alıyor, kriz her geçen gün daha da derinleşiyor’ diye.

Fakat krizle mücadele etmesi gerekenler hala krizi değil algıyı yönetmenin peşindeler.

Sayın Cumhurbaşkanının bu hafta bakanlar kurulu toplantısı sonrası yaptığı konuşma bunu bir kez daha göstermiştir.

Ekranda ‘faizle mücadele ettiklerini’ söyleyen; gerçekte ise ülkeyi Cumhuriyet tarihinin en büyük faiz borcuna mahkum eden başka bir iktidar yoktur.

Ekranda ‘herkesi ev, araba sahibi yaptık’ deyip; gerçekte bu ülkeyi tarihin en fazla icra dosyasına mahkum eden başka bir iktidar yoktur.

‘Şecaat arz ederken birileri sirkatin söyler’ derler ama bu kadar pişkince söyleneceğini beklemezdik.

Sayın Bakan’ın “dönüyor” dediği bu çarklar işçilerimizi, memurlarımızı, emeklilerimizi, çiftçimizi ve gençlerimizi öğütüyor.

İktidarın büyük bir kuvvetle çevirdiği bu çarkların arasında tüm milletimiz eziliyor.

Erdoğan iktidarı, dar gelirlilerin milli gelirden aldığı payı küçülten, zenginin servetine katkı yaparken fakirin kursağındaki ekmeğe göz koyan bir iktidar olduğunu açıkça itiraf ediyor.

İş başına geldiğinde “sessiz kitlelerin sesi” “kimsesizlerin kimsesi” olduğunu söyleyen Erdoğan iktidarı; kendi ifadeleriyle servet sahiplerinin hamisi, gelir dağılımındaki adaletsizliğin kondüktörü, yoksulluğun en büyük sebebi haline geldi.

Açıkça ifade etmek gerekir ki; zengini daha zengin fakiri ise daha fakir yapan, toplumu yoksullaştıran, halkın büyük kesimini dar boğaza sürükleyen bu model ekonomik değil, siyasi bir tercihtir.”

“FAİZLİ KREDİLERİ ‘MÜJDE’ OLARAK TAKDİM EDİYORLAR”

“Erdoğan iktidarı, halkın değil sermaye sahiplerinin, halkın büyük bir bölümünü oluşturan dar gelirlinin değil toplumun çok küçük bir azınlığını oluşturan elitlerin, orta sınıfın değil zenginlerin, memurun değil müteahhitlerin, gençlerin değil patronların çıkarları için çalışmaktadır.

Sadece bir yıllık bu değişim göstermektedir ki, yaşanan her türlü ekonomik sıkıntının sebebi olarak faiz lobisini gösteren Sayın Erdoğan, faiz lobilerinin mihmandarı(rehberi) olmaya devam ediyor.

Faizli kredileri "müjde" olarak takdim etmeyi ise adeta alışkanlık edindiler ve bir de alkış bekliyorlar... Özetle bu iktidar, birilerinin ekmeğine yağ sürerken dar gelirlilerin ekmeğini elinden alıyor.”

(Haber Merkezi)