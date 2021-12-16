“İkramiye memurların da hakkı”

BASK İl Temsilcisi Hayati ÇAM açıklamasında şöyle dedi:

“Kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden beri 6772 sayılı yasa uyarınca ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir. Kamu işçilerine Cumhurbaşkanlığı Kararları ile her yıl yarım aylıkları tutarında 4 adet ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir.

Toplu iş sözleşmeleri uyarınca da kamu işçilerine yılda iki kez birer aylıkları tutarında iki ikramiye ile vergi dilimi kayıplarını karşılayabilmek için ayrıca Denge Ödeneği de ödenmektedir.

İşçi sendikalarını ve konfederasyonlarını bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, memur sendikalarına örnek olmalarını diliyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçilerle birlikte çalışan, çoğu kez aynı odayı paylaşan memurlara ise yasal hakları olmasına rağmen 1 kuruşluk bir ikramiye bile ödenmemektedir.”

“AYRIMCILIĞA VE HAKSIZLIĞA İSYAN EDİYORUZ”

“Memurlar olarak bu haksızlığa ve ayrımcılığa isyan ediyoruz.

Devlet, çalışanları arasında ayrım yapmamalıdır.

Memurlara üvey evlat muamelesi yapılması utanç vericidir, memurlara zulümdür.”

“CUMHURBAŞKANINA 19’UNCU KEZ BAŞVURDUK”

“Siyasi partilerle, TBMM grup başkanvekilleri ile defalarca görüştük, konuyu anlattık, taleplerimizi ilettik.

BASK olarak, Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde (Başbakanlık dönemindeki başvurularımız hariç) son yazımız dahil 19 kez başvuru yaptık. Talebimize cevap alamadık.”

“MEMURLAR HIZLA YOKSULLAŞIYOR”

“Son aylarda yaşanmakta olan ekonomik kriz ve yükselen enflasyon, aylığından başka geliri olmayan ve ikinci iş yapması yasak olan memurların alım gücünü hızla azaltmakta, memurları yoksullaştırmaktadır.

Yılın ikinci altı aylık diliminde memur ve emeklilerinin enflasyon alacakları % 7,47 olmuştur.

Yeniden değerleme oranı % 36.20 açıklanmıştır. Motorlu Taşıtlar Vergisi % 25 zamlı açıklanmıştır.

Başta gıda olmak üzere temel tüketim maddelerinin fiyatlarında sadece son birkaç aydaki artış % 30’un üzerindedir.

2022 yılı Ocak ayında memur ve emeklilerinin aylıklarına yapılacak artış ise % 5’tir.

Cumhurbaşkanlığı sitesinde 10 Aralık 2021 tarihli “Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm” raporunda ortalama kamu işçisi ücreti 7.408,40 TL iken ortalama memur maaşı 5.057,80 TL olarak hesaplanmıştır. Kamu işçilerinin ücretleri ile memur maaşları arasındaki makas giderek açılmaktadır.

Memur ve emeklilerinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürebilecekleri ve aile sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir ücret/aylık almaları sosyal devletin görevidir.” (Haber Merkezi)

