“İklim değişikliği gıda güvenliğini tehlikeye atıyor”

Bayraktar doğayı tahrip etmenin gelecek nesillere yapılan bir haksızlık olduğuna dikkati çekti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Dünya Çevre Günü’nün çevre sorunlarına dikkat çekmek, doğayı ve dünyayı korumak için küresel farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 5 Haziran'da kutlandığını belirtti. Bu yıl Çevre Günü’nün temasının “biyoçeşitlilik” olarak belirlendiğini bildiren Bayraktar, biyolojik çeşitliliğin tehdit altında olması ve dolayısıyla doğal kaynakların yok olmaya başlamasının başlıca çevre sorunlarından olduğunu ifade etti.

İklimin bölgesel ve zamansal değişkenliği ile tarımsal üretimin önemli bir belirleyicisi olduğunu ifade eden Bayraktar, “Genel olarak bütün tarım mahsullerinin büyümesi için toprak, su, güneş ışığı ve sıcaklık ihtiyacı vardır. İklim, sayılan bileşenlerin hepsine etki eden dinamik bir bileşendir. Bu nedenle tarım sektörü için yarattığı risk, içerdiği bilinmezlikler yüzünden çok yüksek seviyededir” dedi.

Doğal dengenin bozulmasındaki temel nedenin çevre kirliliği ve tahribat olduğunu anlatan Bayraktar, artan nüfusla birlikte, havayı kirleten kaynaklar ve atıklarda yaşanan artışın; hava, su ve toprak kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek, doğal dengenin bozulmasındaki temel nedenin çevre kirliliği ve tahribatı olduğunu ifade etti.

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle, toplu taşıma ve özel araç kullanımı ile fabrikalarda üretim hızının azalmasına bağlı olarak hava kalitesinde iyileşmeler yaşandığını ifade eden Bayraktar, “Ancak bu süreçte hastalık bulaştırıcı risk taşıyan atıklarla da karşı karşıya kalmaktayız. Kullanılan yüz maskeleri, eldivenler ve diğer koruyucu ekipmanlar, çevreyle teması en az olacak şekilde çöpe atılmalıdır” diye konuştu. (Haber Merkezi)