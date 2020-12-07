İkinci kez yakalandığı koronavirüse yenildi

Çorum’un Kargı İlçesi Beygircioğlu Köyü’nden Cihan Biçer, koronavirüs salgını sonucu yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etti. Geçtiğimiz Mayıs ayında da yeni tip koronavirüse yakalanan ancak hastalığı atlatarak tekrar sağlığına kavuşan Cihan Biçer, ikinci kez yakalandığı virüsten dolayı aramızdan ayrıldı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen asansör ustası Cihan Biçer, bugün saat 09.00’da Kargı’nın Beygircioğlu köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)