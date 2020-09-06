“İkinci el araç fiyatları tavanı gördü”

Geçen haftalarda sıfır araçlara ÖTV zammı geldiğini ve bu zamla birlikte 1.6 ve 2000 motor üzeri araçlarda 10-20 bin lira arası zam geldiğini kaydeden Yandık, 1.6 motor altındaki araçlarda ise indirim olduğunu ifade etti.

2000 motor ve üzeri araçların üretiminin Türkiye’de olmadığını ve yurtdışından geldiğini kaydeden Fahri Yandık, sıfır araç fiyatlarının büyük oranda artış göstermesi nedeniyle ikinci el araçlarda da fiyatın arttığını ancak bundan sonra daha da artacağı beklentilerinin bulunmadığını söyledi.

Araç alım satımı konusunda da uyarılarda bulunan Yandık, yeni yönetmelikle birlikte yetki belgesi olmayanların yılda 3’den fazla araç satamayacaklarını, satmaları halinde 5 bin lira bedel ödeyeceklerini kaydetti.

Bu işi meslek edinenlerin yetki belgesi aldığını ve yönetmeliğin galerici esnafı için iyi olduğunu söyleyen Yandık, başka işte çalışın az bir sermaye ile araç alım satımı yaparak para kazanmak isteyenlere bu sayede kısıtlama geldiğini anlattı.

(Haber Merkezi)