İki şehit ailesine devlet övünç madalyası ve beratı 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya ve Şehit Sözleşmeli Er Ayhan Çam'ın ailelerini makamında kabul etti.

Vali Çiftçi, bir süre görüştüğü şehit ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'ın tevcihi ile hazırlanan Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını verdi.



