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İki parkın işletmesi kiraya verildi

Mülkiyeti Belediyemize ait Ulukavak Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde bulunan Adliye yanındaki 562,00 m² yüzölçümlü park ile Buharaevler Mahallesi, Buharaevler 10. Sokak ile Buharaevler 8. Sokak arasında kalan, kullanım alanı 281,00 m² yüzölçümlü Feyzullah Kıyıklık Parkında bulunan bina ve demirbaşlarla birlikte; çay bahçesi, hızlı yemek, kafeterya, pide fırını, köfte/çiğ köfteci olarak kullanılmak üzere açık artırma usulüyle 3 yıl müddetle kiraya verildi.

İki parkın işletmesi kiraya verildi

Mülkiyeti Belediyemize ait Ulukavak Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde bulunan Adliye yanındaki 562,00 m² yüzölçümlü park ile Buharaevler Mahallesi, Buharaevler 10. Sokak ile Buharaevler 8. Sokak arasında kalan, kullanım alanı 281,00 m² yüzölçümlü Feyzullah Kıyıklık Parkında bulunan bina ve demirbaşlarla birlikte; çay bahçesi, hızlı yemek, kafeterya, pide fırını, köfte/çiğ köfteci olarak kullanılmak üzere açık artırma usulüyle 3 yıl müddetle kiraya verildi.

26 Mart 2020 Perşembe 21:10
İki parkın işletmesi kiraya verildi

Belediye encümeni huzurunda gerçekleştirilen ihalede Adliye yanındaki park Mehmet Çelenk tarafından 16.000 liraya Feyzullah Kıyıklık Parkı ise yıllığı 9 bin liraya kiralandı. (Erkan BAYATLI)

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