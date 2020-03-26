İki parkın işletmesi kiraya verildi

Mülkiyeti Belediyemize ait Ulukavak Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde bulunan Adliye yanındaki 562,00 m² yüzölçümlü park ile Buharaevler Mahallesi, Buharaevler 10. Sokak ile Buharaevler 8. Sokak arasında kalan, kullanım alanı 281,00 m² yüzölçümlü Feyzullah Kıyıklık Parkında bulunan bina ve demirbaşlarla birlikte; çay bahçesi, hızlı yemek, kafeterya, pide fırını, köfte/çiğ köfteci olarak kullanılmak üzere açık artırma usulüyle 3 yıl müddetle kiraya verildi.