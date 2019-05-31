İki konser Çorumlularla buluştu

15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nda teravih namazının ardından gerçekleştirilen konserlerde Cumartesi günü Mustafa Cihat sahne aldı. Cihat, “O’nun Adı Rahmettir”, “Emri Olur”, “Hamza Yürekliler” ve “Can Dedim” ilahileriyle başladığı konserinde “Onlar Öndeler”, ” Gül Ahmed’im”, “Amenna” gibi eserlerini de Çorumlularla birlikte seslendirdi.

Geleneksel Ramazan etkinliklerinde Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çocuklara pamuk şeker, Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikram etti.

Pazar günkü konserde ise Çorum Ulu Camii Müezzini ve Türkiye Ezan Okuma Birincisi Hasan Çakmak sahne aldı. Birbirinden güzel Türk Tasavvuf Musikisi eserlerini seslendiren Çakmak, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Hafta sonu düzenlenen konserlere Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(Haber Merkezi)