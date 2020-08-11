İki ilçede deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre dün saat 13.28’de Sungurlu’da yerin 13,75 derinliğinde ve 3.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Gerçekleşen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Aynı gün saat 14.22'de ise yerin 7.00 kilometre derinliğinde 1.1 şiddetinde Alaca’da bir deprem daha yaşandı. Deprem bu ilçede de can ve mal kaybına neden olmadı.

(Haber Merkezi)