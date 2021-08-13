İki avukat hayatını birleştiriyor

Çorum’un tanınmış hukukçularından ve sosyal kişiliklerinden Av.Ahmet Ünal ile Ankara’da yaşayan Av.İlknur Çetin’in avukat kızları Aylin Ünal, kendisi gibi avukat olan, tekstilci Ahmet Hazımlı’nın oğlu Hamza Hazımlı ile hayatını birleştirecek.

Genç çiftin düğünü bugün saat 19.00’da Yıldızpark 1 ve 2 No’lu Düğün Salonlarında yapılacak.

ÇORUM HABER, anne İlknur Çetin ve baba Ahmet Ünal ile Nazel-Ahmet Hazımlı çiftini kutlar, Aylin ile Hamza’ya ömür boyu mutluluklar diler.

