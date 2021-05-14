İkameti kurşunlayıp boş kartuşları toplayıp kaçtı

ÇORUM bir ikameti kurşunlayan kişi kaçarak kayıplara karıştı. Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi cadde üzerinde bulunan binanın 1’inci katındaki ikameti kurşunlayarak kaçtı. Kurşunlardan 2 tanesi evin penceresine isabet ederken, bina sakinleri büyük korku yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bina sakinleri kurşunlanan dairede bir süredir hiç kimsenin bulunmadığı belirtilirken, polis ekipleri de ikameti kurşunlayarak boş kartuşları toplayıp kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yusuf ÇINAR)