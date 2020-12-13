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İhtiyaçlar zabıta tarafından karşılandı

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında acil ihtiyacı bulunan vatandaşlara hizmet verdi.

Güncel 13.12.2020, 20:01
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İhtiyaçlar zabıta tarafından karşılandı

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında acil ihtiyacı bulunan vatandaşlara hizmet verdi. Alo 153 Zabıta hattına ulaşarak ilaç ve erzak gibi acil ihtiyaçlarının alınması için taleplerini ileten vatandaşların yardımına zabıta ekipleri koştu.

Vatandaşlar, ilaç, ekmek, bebek bezi, süt, bebek maması gibi acil ihtiyaçları temin edip evlerine kadar getiren zabıta ekiplerine teşekkür etti. Vatandaşlar, “Belediyemiz bu zor günlerde bizleri yalnız bırakmadı” dedi. (Haber Merkezi)

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