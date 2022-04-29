İhtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dikiyorlar

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde açılan dikiş kursuna katılan kursiyerler, gönüllülük hareketi başlattı.

Yaklaşık 3,5 ay süren kursta dikiş dikmeyi öğrenen kursiyerler, kursta artan kumaşlarla çocuklar için bayramlık kıyafetler dikerek belirledikleri ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ediyor.

Giyim öğretmeni Havva Keskinel, kursiyerlerin çocuklar için çok güzel gömlek, pantolon ve elbiseler diktiklerini söyledi.

Çocukların yüzünü güldürmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Keskinel, “Yetim gülerse dünya güler, çocuklar gülerse aileler mutlu olur” dedi.

Kursiyer Elif Yetiker de çocukları sevindirmek için gönüllü olduklarını dile getirerek, “Biz seve seve bütün kursiyerler olarak başladık ve gömlekler, pantolonlar, elbiseler diktik. Umarım yetimlerimiz, öksüzlerimiz bu bayramda bizim ve belediyemizin sayesinde çok sevinirler. İhtiyaç olduğu sürece biz onlar için hep burada olacağız” diye konuştu.

“ONLAR GÜLDÜKÇE BİZ MUTLU OLUYORUZ”

Kursiyer Fetanet Yeter ise insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini söyledi.

Yeter, “Çocuklara kıyafetleri verdiğimizde çok mutlu oluyorlar. Onlar güldükçe biz mutlu oluyoruz. Ramazan Bayramı'nda da daha çok mutlu olmalarını isteriz” ifadesini kullandı.

Nurdane Cesaret de "Burada işlerimizi yaptıkça mutlu oluyoruz. Çocuklara kıyafet dikip dağıtıyoruz, onlar giydikçe kendi çocuklarımız giymiş gibi seviniyoruz." dedi.

"BU BAYRAMLIKLAR, SIRADAN BAYRAMLIKLAR DEĞİL"

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, dikiş kursunu ziyaret ederek kursiyerlere teşekkür etti.

Aşgın, Çorum Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını, Ramazan Bayramı öncesi 700 aileye bayramlık yardımı, Engelli Eğitim Merkezi'ndeki öğrencilere de bayram tıraşı yaptırdıklarını söyledi.

Dikiş kursunda da çocuklar için anlamlı bir çalışma yapıldığını belirten Aşgın şunları kaydetti:

"Birçok hayırsever, kuruluş, belediyeler ihtiyaç sahiplerine bayramlık hediye ediyor. Buradaki bayramlıklar ise çok daha özel. Özel dikim gömlekler, pantolonlar, etekler var. Buradaki kardeşlerimiz aşkla çalışıyorlar ve yetimlere, öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine birbirinden güzel bayramlıklar dikiyorlar. Bu bayramlıklar, sıradan bayramlıklar değil. Kumaşıyla, dikişiyle lüks mağazalarda bulunabilecek kalitede kıyafetler dikiliyor. Kursiyerlerimiz bunlardan yüzlerce dikiyor ve ihtiyaç sahiplerine bayramlık olarak hediye ediyor." (AA)

