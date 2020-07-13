İhsan Arslan vefat etti
Çorumlu hemşerimiz emekli öğretmen İhsan Arslan (72), geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata veda etti.
Güncel 13.07.2020, 19:39
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Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde yaşayan, Zekine Arslan’ın eşi, Barış ve Aylin Arslan’ın babaları İhsan Arslan, geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti. İhsan Arslan’ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Çorum Hacı Bektaşi Veli Vakfı’nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından merkeze bağlı Turgut Köyü’nde defnedilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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