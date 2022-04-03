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“İhracatçının, enerji maliyeti yüzünden pazar kaybetmemesi için destek şart”

Erdem Çenesiz: “Avrupa Komisyonu, tüm üye devletlerin enerji maliyetlerini düşürmek için gaz ve elektriğin üzerindeki vergilerin düşürülmesini ve işletmelere doğrudan teşvik verilmesini öneriyor, bununla ilgili destek politikaları geliştiriyor. Bu doğrultuda AB’deki rakiplerimiz uzun vadeli kontratlar ile düşük fiyatlı gaz alabiliyor. Örneğin İtalya’da ve İspanya’da sanayide kullanılan gazın metreküpü 0,5 Euro. Bu son artışla bizde bu fiyatın üstüne çıkılmış oldu.”

Güncel 03.04.2022, 19:15
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“İhracatçının, enerji maliyeti yüzünden pazar kaybetmemesi için destek şart”

Türkiye Seramik Federasyonu ile seramik, cam ve çimento sektörlerini bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerindeki üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sanayide yapılan yüzde 50 oranındaki doğal gaz zammı hakkında açıklama yaptı.

“ENERJİ MALİYETLERİ AB’DEKİ RAKİPLERİMİZİN ÜZERİNE ÇIKACAK SEVİYEYE GELDİ”
Çenesiz, “Dünya genelinde enerji fiyatlarında yaşanan hızlı fiyat artışı, döviz kurundaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler nedeniyle zorlu bir dönemden geçildiğini biliyoruz. İhracatçı firmalar olarak tüm bu zorluklara karşın ülkemize katma değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak ihracatçının üzerinde ciddi bir yük oluşturmaya başlayan enerji maliyetleri, AB’deki rakiplerimizin de üzerine çıkacak seviyeye geldi. Bu tablo bizi AB firmaları karşısındaki rekabet gücümüzü ve dünya genelinde ise zor kazandığımız ihracat pazarlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıyor. İhracatta rakip ülkeleri geride bırakmaya başladığımız bir dönemde bu risklerden dolayı endişeliyiz” dedi. 

“UZUN VADELİ SABİT FİYATLI KONTRAT”
Artan maliyetler karşısında üreticilerin gücünü kaybetmemesi için önerilerde bulunan Erdem Çenesiz şunları söyledi: 
“Avrupa Komisyonu, tüm üye devletlerin enerji maliyetlerini düşürmek için gaz ve elektriğin üzerindeki vergilerin düşürülmesini ve işletmelere doğrudan teşvik verilmesini öneriyor, bununla ilgili destek politikaları geliştiriyor. Bu doğrultuda AB’deki rakiplerimiz uzun vadeli kontratlar ile düşük fiyatlı gaz alabiliyor. Örneğin İtalya’da ve İspanya’da sanayide kullanılan gazın metreküpü 0,5 Euro. Bu son artışla bizde bu fiyatın üstüne çıkılmış oldu. Artışlar mecburi ise ülkemizde de en azından geçici süreyle hem doğal gazda hem de elektrikte vadeli ödeme uygulamasına gidilebilir. Yine AB’ye baktığımızda, seramik gibi minerolojik sektörlerde gazın üstünden vergi alınmadığını görüyoruz. Bizde de geçici süreyle de olsa KDV indirimi yapılabilir. Bunların yanında Eximbank’ın enerji maliyetlerindeki artış oranında ihracat kredi limitlerini yükseltmesi de ihracatçılarımızın işletme sermayesi artışı ihtiyacına destek olacaktır.” (Haber Merkezi)
 

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