İHH’den çocuklar için “GÖZ HAKKI” reyonu 

Çorum İHH savaş, afet, yoksulluk olan 5 kıtada 120 ülke ve bölgede din, dil, ırk, millet ve mezhep ayrımı yapmaksızın yardım faaliyetlerine devam ediyor. Genç İHH ekibi de örnek bir davranışa imza atarak, pandemi nedeniyle zor günler geçiren çocukların yüzlerini güldürebilmek için “Çocuklar İçin Göz Hakkı Meyve Reyonu” uygulamasına başladı.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada uygulama hakkında şu bilgilere yer verildi: “Çorum Genç İHH olarak yaz mevsimin gelmesiyle meyve çeşitliği artmış, olgunlaşan meyveler lezzet ve görsel olarak reyonlarda yerini almıştır. Anadolu’da bir gelenek olarak hala yaşayan ‘Göz Hakkı’ geleneği ilimizde de uygulanmaktadır. Bugün Genç İHH ekibimiz çocuklarımızın bu lezzetleri tatması için ilimizdeki bazı manavlarda çocuklarımızın canı istediği zaman uzanıp alabileceği meyve reyonları oluşturdu. Çocuklarımız bu reyonlardan istediği meyveyi tadabileceklerdir. Yardımsever halkımızın bu etkinliğe gösterdiği alakadan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu ve benzer etkinliklerimizin devamı için hayırsever halkımızın desteğini bekliyoruz.”

(Haber Merkezi)

